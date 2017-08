Com a preocupação de causar menos impacto possível para a população concordiense enquanto é realizada a implantação da rede de coleta de esgoto nas ruas, A CASAN, o Consórcio Trix - Infracon e a Prefeitura de Concórdia decidiram adiar a chegada das frentes de trabalho no Centro do município até a conclusão de alguns trabalhos pontuais nos bairros e necessários para o bom andamento da obra.

Com a alteração do cronograma, nove ruas em cinco bairros estarão em manutenção para a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) nesta semana entre o fim de agosto de início de setembro.

No bairro Vista Alegre as frentes de trabalho estão nas ruas Gasperino Kowacic, Mário Dalfovo e Anita Garibaldi. No bairro Jardim as obras continuam em dois trechos da rua Romano Anselmo Fontana. Nas ruas Santa Catarina (b. Nazaré), Segundo Dallacosta (b. Nações) e 29 de Julho (b. Sunti) as obras reiniciam nesta semana.

As únicas obras em andamento no Centro de Concórdia, por enquanto, é a construção da Estação Elevatória de Esgoto, na rua Orestes Farina, e a implantação da rede coletora de esgoto na Rua Atalípio Magarinos. A rua Orestes Farina continua com uma das pistas interditadas, sendo que só é permitido o trânsito de veículos no sentido da rua do Comércio para a rua Dr. Maruri.

SES Concórdia

Atualmente o índice de execução da obra é de aproximadamente 51%. O governo do Estado de Santa Catarina e a CASAN estão investindo mais de R$ 40,3 milhões para implantar a nova etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário na cidade. Ao final da obra, que está sendo realizada em parceria com a Prefeitura de Concórdia, o índice de cobertura com coleta e tratamento de esgoto passará dos atuais 6,3% para 42%.