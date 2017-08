No dia 31 de agosto (quinta-feira), acontece o “Sesc Reúne – Encontro com Empresários e Gestores de Pessoas”, às 19h, na sala vip do Restaurante ABC. O evento contará com o painel “Investir na qualidade de vida das equipes traz benefícios?”, com participação do presidente da Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV), Eloir Edilson Simm, da gerente de Lazer do Sesc, Renate Damian. Na ocasião, haverá apresentação de um case de empresa local que se destaca em ações que promovam a melhoria da qualidade de vida dos colaboradores. Também será apresentada a pesquisa “Estilo de vida dos trabalhadores do segmento supermercadista catarinense”, por Renato Barcellos, gerente de Planejamento da Fecomércio/SC. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo e-mail cacocentral@sesc-sc.com.br ou pelo telefone (49) 3442-0303. As vagas são limitadas. Os participantes serão recepcionados com café de boas-vindas.

A pesquisa “Estilo de vida dos trabalhadores do segmento supermercadista catarinense” é fruto de uma parceria entre Fecomércio/SC, Sesc e Associação Catarinense de Supermercados (Acats). Ela traz dados sobre o perfil socioeconômico dos profissionais do setor, cruzados com indicadores de saúde e comportamentais. As informações coletadas alertam para a necessidade de fomentar ações que busquem a melhoria da qualidade de vida deste público e a conscientização para bons hábitos. Dos 2.225 entrevistados no Estado, em março de 2016, 45,9% não praticam atividades físicas e 76% admitem que assistem à TV mais de duas horas por dia. Considerando que o estilo de vida interfere diretamente nas empresas, a pesquisa faz uma radiografia deste grupo e consiste em um documento que pode ser usado de diversas formas pelas entidades envolvidas na busca de melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores.

Durante o evento, Eloir Edilson Simm, presidente da ABQV, ministra a palestra “Gestão integrada para promoção de saúde, bem estar e qualidade de vida”. Ele falará sobre o papel da liderança em criar um ambiente mais saudável, gerando benefícios para os trabalhadores e produtividade para as organizações. Ele trará dados sobre a relação custo-benefício entre organizações que investem ou não no colaborador. Abordará também o custo do sedentarismo no mundo e o impacto da falta de atividade física e da alimentação não adequada na obesidade e doenças crônicas, que estão diretamente ligadas ao absenteísmo (falta ao trabalho) e presenteísmo (baixa produtividade).

O Sesc Reúne tem o objetivo de aproximar ainda mais os empresários das Unidades do Sesc no Estado, trazendo assuntos de interesse e apresentado estrutura e atividades desenvolvidas. Nesta edição, o evento busca sensibilizar para a importância da saúde e do bem-estar do público interno, para a construção de um ambiente sadio de trabalho, bem como na consolidação de resultados positivos.

Serviço:

Sesc Reúne – Encontro com Empresários e Gestores de Pessoas

Painel “Investir na qualidade de vida das equipes traz benefícios?”

Data: 31/08 – Quinta-feira

Horário: 19h

Local: Sala VIP – Restaurante ABC

Inscrições gratuitas pelo e-mail cacocentral@sesc-sc.com.br ou pelo telefone (49) 3442-0303

As vagas são limitadas.

