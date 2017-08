No dia 2 de setembro a editora InVerso e o Memorial Attilio Fontana apresentam em Concórdia, o livro Cartas de Isabella. A sessão de autógrafos será feita pela primeira vez na cidade, a partir das 14:30h no memorial Attilio Fontana. O livro contém cartas que Isabella escreve para o marido Gio, Giovane Klein, repórter que acompanhava a equipe da Chapecoense e foi vítima do acidente aéreo no final de 2016.

Após a morte de Gio, as cartas foram uma maneira de manter vivo o amor entre os dois e a promessa deste amor ser eterno. Uma maneira de superar a dor da perda e inspirar pessoas ao seu redor. “De um simples bilhetinho, surgia uma promessa. Um simples rabiscado de letras e palavras que parece fazer todo o sentido nestes dias. Uma história de amor tem dessas coisas. Dessa troca de afeto, desses beijos que nos fazem viajar, desses abraços que nos confortam de tudo, dessa conquista diária”, externa Isabella em uma das cartas.



Isabella Fernandez Ibargoyen é jornalista e repórter de TV em Chapecó/SC. Gaúcha, natural de Sant’Ana do Livramento/RS.