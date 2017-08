Uma carreta com placas de Realeza PR e um Gol com placas de Campos Novos bateram na tarde desta terça-feira, dia 29, no Trevão de Irani, por volta das 16:30h. O motorista do caminhão não sofreu nada, mas as três pessoas que estavam no carro ficaram feridas.

O condutor com iniciais J.G.O de 34 anos sentia dores no abdômen, a passageira V.M.C de 17, apresentava suspeita de fratura no membro inferior esquerdo e o outro carona, A.E.F.J de 48 anos foi socorrido com suspeita de hemorragia interna e traumatismo craniano.

Os Bombeiros e Irani e de Catanduvas foram acionados para atender a ocorrência. Os três feridos foram levados ao Pronto Atendimento de Irani.

A PRF também esteve no local para orientar os motoristas que trafegavam pela rodovia e para apurar as causas do acidente.