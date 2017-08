Um rapaz foi detido em Concórdia na tarde desta terça-feira, dia 29, depois de ter furtado um medidor de pressão arterial, de uma farmácia que fica na Rua Dr. Maruri, próxima à Delegacia Civil.

De acordo com informações da Polícia Militar, o rapaz é de São Paulo e estaria em um trabalho temporário em Concórdia, com venda de bacias. Ele entrou na farmácia no início da tarde. “As funcionárias perceberam que o equipamento não estava mais no local em que elas haviam exposto. Elas verificaram as imagens no sistema de monitoramento da farmácia e viram o rapaz saindo com o objeto”, conta o sargento Verrel.

Assim que constataram o furto as atendentes acionaram a Polícia. “Fomos até o local e com as imagens iniciamos as buscas. Poucos minutos depois localizamos o rapaz próximo ao Hospital e com ele, o objeto do furto”, detalha o sargento. "Ele disse que furtou porque não havia conseguido fazer vendas das bacias e aí levou o aparelho para tentar vender", comenta Verrel.

Além do medidor de pressão, o rapaz também tinha um kit de barbear, que pode ser objeto de furto. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.