Atendendo ação movida pela oposição na Câmara de Vereadores de Itá, o Ministério Público recomendou à prefeitura itaense que regularize a situação funcional de dois servidores públicos municipais. A recomendação do MP se dá em função de supostos casos de nepotismo no Executivo, que nada mais é do que a contratação ou nomeação de parentes de agentes políticos sem a realização de concurso público.





Conforme a denúncia apresentada pelo Legislativo itaense, um dos casos envolve a nomeação de Jonas Tadeu Sartoretto Hugue, sobrinho do prefeito Jairo Sartoretto, que é servidor efetivo do município, para função gratificada, com acréscimo de 90% no salário. O outro caso refere-se Deise Fátima Calvi, também servidora efetiva e esposa de outro sobrinho de Jairo Sartoretto, Luiz Alfredo Sartoretto Hugue, que recebeu gratificação de 50% no salário para ocupar outra função.





(Fonte: Belos FM)