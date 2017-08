O operador de uma escavadeira destruiu um caminhão na tarde desta segunda-feira, 28, para não entregar para a Justiça de Trabalho. O caso foi registrado na rua José Formigheri, bairro Alvorada, em Videira. A matéria foi publicada pela Rádio Caçanjurê, de Caçador.



Segundo as informações de testemunhas, o oficial de Justiça foi até o local e ordenou que a máquina fosse retirada de cima do caminhão, que seria levado.



Indignado, o filho do proprietário do veículo destruiu toda a cabine do caminhão e, em seguida, descarregou a máquina. Não há informações se mesmo assim o veículo foi levado.

(Fonte: Rádio Caçanjurê/Caçador)