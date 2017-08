Nos últimos meses houve redução entre R$ 0,13 e R$ 0,15 no valor pago aos produtores

Preço do leite deve seguir com queda

O preço do leite pago aos produtores fechou com queda nos últimos meses e deverá ter mais uma redução em agosto. O Conseleite, que é um balizador de preços em Santa Catarina, anunciou a redução média de R$ 0,02. A Copérdia ainda não definiu como irá ficar os valores neste mês.

O gerente de Bovinocultura de Leite da cooperativa, Flávio Durante, diz que o cenário não é muito animador. “O mercado está puxando para baixo. Há uma queda bastante forte nos derivados, principalmente no leite longa vida, queijos e leite em pó”, comenta.

Flávio Durante diz que há um conjunto de fatores que está influenciando na redução de preços. Segundo ele, em 2015 o Brasil diminuiu a produção e agora, em 2017, retomou esse crescimento. Outra justificativa é o baixo consumo de lácteos e os grandes estoques que estão nas indústrias.

O gerente também critica o fato de o Brasil manter a importação de leite em pó, principalmente do Uruguai, em momento de retração do consumo. “Não tem necessidade nenhuma de importar leite, porque a produção brasileira está alta”, destaca. Nos últimos meses houve redução entre R$ 0,13 a R$ 0,15 no preço pago aos produtores.