A Polícia Militar de Ponte Serrada flagrou um assalto a ônibus na madrugada desta terça-feira, dia 29, no interior desse município. Os pertences das vítimas foram recuperados, porém ninguém foi preso.

Conforme informações da própria PM, uma pessoa avistou o ônibus saindo da BR 282 e entrando numa estrada secundária, nas proximidades da ponte do rio Irani, entre Irani e Ponte Serrada. Uma guarnição da PM foi até o local e avistou um veículo. Ao perceber a viatura, os ocupantes fugiram a pé para o meio de uma plantação de pinus.

No interior do veículo, foram localizadas malas, pertences e dinheiro (pesos e reais). Mais adiante, foi localizado um ônibus argentino, que fazia a linha Posadas (Argentina) a Florianópolis (Brasil). Somente dois passageiros e o motorista estavam no veículo no momento do assalto. O coletivo chegou a ser atingido por disparo de arma de fogo. Vidraças da janela do veículo também foram quebradas.

Os pertences das vítimas foram recuperados. Vítimas e ônibus foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Ponte Serrada.