Nesta terça-feira, 29 de agosto, é celebrado o Dia Nacional sem Tabaco. A data serve para ampliar o debate sobre os males provocados pelo cigarro. As últimas pesquisas mostram que o número de fumantes está diminuindo no país, no entanto o diagnóstico de doenças causadas pelo cigarro aumenta.

O médico pneumologista Aristeu Diniz explica que o efeito do cigarro é cumulativo e os problemas vão surgir ao longo dos anos. “Estamos tratando agora os doentes que começaram a fumar na década de 60 ou 70”, afirma Diniz.

Em 25 anos, o Brasil viu a porcentagem de fumantes diários despencar de 29% para 12%. Entre as explicações para a redução do número de fumantes está a combinação de impostos mais altos para os cigarros, com o uso de avisos nos pacotes sobre os danos do fumo à saúde. A preocupação com as doenças provocadas pelo cigarro é o que motiva a maioria dos ex-fumantes a deixar o vício.

O aposentado Celso Cavalheiro, que foi fumante durante 52 anos, comenta que com o passar do tempo, os efeitos nocivos do cigarro vão surgir. Na opinião de Cavalheiro, a vontade de deixar o vício faz muita diferença. “É uma questão de tomar uma decisão firme”.

Para Celso Cavalheiro, que não fuma há cerca de dois anos,é indiscutível a diferença que se percebe no organismo, quando se abandona o vício. “Você se sente mais leve e a água e os alimentos passam a ter um sabor diferente”, comenta.

Principais males do cigarro

O cigarro está muito relacionado ao câncer de pulmão, mas essa não é a única doença que ele causa. As estatísticas mostram que os fumantes têm 30% a mais de chances de desenvolver qualquer tipo de câncer, mas há mais de 50 problemas que podem ter origem no cigarro. Ele também causa uma série de doenças pulmonares, cardíacas, impotência sexual e envelhecimento precoce da pele. Os números mostram que 85% das Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas (DPOC), a exemplo do câncer de pulmão, enfisema e bronquite crônica, são causadas pelo tabaco.

A Organização Mundial da Saúde considera o tabagismo a principal causa de morte evitável em todo o mundo. O Instituto Nacional do Câncer (Inca) lembra que “quanto mais precocemente se der a exposição aos fatores de risco de câncer (entre eles, o hábito de fumar), maiores serão as chances de adoecimento na vida adulta”. Atualmente, medicina conhece quase cinco mil substâncias tóxicas no cigarro e um grande número delas são cancerígenas.