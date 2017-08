A unidade C do Sest/Senat de Concórdia deverá iniciar as atividades até junho de 2018. Cerca de 40% da construção já foi executada. A obra atrasou em função de problemas operacionais. O diretor do Sest/Senat de Concórdia, Deiler Knapmann, comenta que surgiu uma rocha muito grande que precisou ser detonada.

Vários serviços serão oferecidos nesta unidade. Na área de saúde haverá atendimento em várias especialidades odontológicas, nutricionista, fisioterapeuta e psicólogo. Também vão ser oferecidos todos os treinamentos obrigatórios e haverá uma oficina mecânica completa.

O Sest/Senat de Concórdia terá um simulador de direção para motoristas de caminhões e ônibus. “Esse equipamento está sendo instalado em todas as unidades do Brasil e Concórdia também vai receber esse simulador que é muito moderno”, destaca o diretor.

O investimento, que está sendo feito na comunidade de São José, próximo à BR 153, deve ultrapassar os R$ 12 milhões, apenas com a estrutura física, de 4,9 mil m2. Todas as pessoas que são ligadas ao transporte, sejam proprietários de empresas ou funcionários, poderão usar os serviços e a estrutura da Unidade C.

As prefeituras também podem fazer convênios para que os moradores da região tenham acesso aos serviços de educação e saúde do Sest/Senat gratuitamente.