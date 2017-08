A Universidade do Contestado marcou presença na programação alusiva ao Dia da Inclusão em Concórdia, na última quinta-feira, na Praça Dogello Goss.

Diversas atividades foram realizadas pelos professores e acadêmicos dos cursos de graduação em Enfermagem, Psicologia, Farmácia, Fisioterapia, Direito, Administração e Ciências Contábeis. O objetivo foi oferecer à comunidade orientações e atendimentos em diversas áreas, buscando a conscientização das pessoas sobre a importância dos cuidados com a saúde, mas principalmente voltando a atenção às pessoas com necessidades especiais.



A Diretora do Campus, professora Cristiane Zucchi, explica que os atendimentos realizados pelos cursos da saúde buscaram orientar e contribuir com a melhoria constante da qualidade de vida. Já os cursos da área das Ciências Sociais desenvolveram uma cartilha informativa em relação aos direitos da pessoa com deficiência – “Direito fundamental à igualdade das pessoas portadoras de deficiência”, esclarecendo dúvidas e oferecendo dicas sobre o tema. “Ações como essa são de fundamental importância para a Universidade, pois possibilitam a aproximação dos nossos alunos com a comunidade, oportunizando o exercício da prática acadêmica e dos valores da Instituição através da extensão universitária”, analisa destaca a professora Cristiane.



A programação foi desenvolvida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação (SEDES), Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Escolas, entidades afins e iniciativa privada.

