Em partida realizada neste sábado dia 27, a equipe de Piratuba/A.A.R.P fez bonito e sagrou-se campeão em casa no Regional da LDC – Liga Desportiva Concordiense.

No primeiro jogo da final em Arabutã a equipe de Piratuba havia vencido por 1 a 0, a equipe do Três de Maio, trazendo a vantagem de jogar pelo empate em casa. E o jogo foi decidido nos primeiros 25 minutos do primeiro tempo, onde foram marcados os 4 gols da partida.

O empate em 2 a 2 deu o título do Regional para a equipe de Piratuba, que depois de vários anos sem ganhar um regional, ergueu a taça de campeão em casa, em meio a sua torcida que participou em grande número e apoiou todo o tempo o time.

Piratuba logo no início do primeiro tempo abriu o placar com João Paulo, mas em seguida o time de do Três de Maio de Arabutã virou o jogo, marcando 2 gols por descuido da defesa e mérito da forte equipe de Arabutã, que envolvia o meio de campo de Piratuba com velocidade e toque de bola rápido, mas em seguida André de pênalti empatou o jogo, dando placar final da partida em menos de 25 minutos jogados.

A vantagem do empate no jogo final deu o título para Piratuba/A.A.R.P do técnico Nirceu Machado, “A nossa proposta de jogo que conversamos antes do início do jogo no vestiário era não correr risco e manter a posse de bola, mas isso só durou os primeiros 5 minutos de jogo,” comenta Nerceu.

“Depois eles precisando do resultado dominaram o meio de campo, o que fez com que nosso time só jogasse no contra-ataque, mas o mais importante é que conseguimos segurar o empate e ficar campeão, só tenho que dar os parabéns a todos os jogadores pelo empenho e a todos que de uma forma ou de outra contribuíram para que pudéssemos montar o time fazer bonito no campeonato,” complementa Nerceu.

O prefeito de Piratuba Bile, participou da premiação e parabenizou a todos os atletas pelo belo campeonato disputado, pela grande final e pelo troféu de campeão. Além do título a equipe de Piratuba levou o troféu de goleiro menos vazado da competição com o goleiro Índio.



(Fonte: Paulo Schuch/Ascom/Prefeitura de Piratuba).