A Secretaria de Saúde de Concórdia já trabalha com duas ambulâncias a disposição dos pacientes. Recentemente, depois de todos os encaminhamentos legais, foi liberado o veículo que veio do governo do Estado. Como o município contava apenas com uma ambulância, a capacidade foi dobrada com a chegada do bem, que veio em forma de concessão. A nova ambulância foi uma conquista de um pedido feito durante reunião do prefeito Rogério Pacheco e o secretário Municipal de Saúde, Sidinei Schimidt, com o secretário de Estado da Saúde, Vicente Caropreso, em encontro na capital do Estado, em maio deste ano.



Na oportunidade, as lideranças solicitaram um veículo novo, reforçando uma antiga demanda do município. Tiveram uma sinalização positiva que que Concórdia seria contemplada, pois a ambulância solicitada está inclusa na lista das que serão adquiridas na próxima licitação do Estado. Mas enquanto todo o trâmite legal da compra das novas ambulâncias transcorre (uma estimativa entre seis a oito meses – contados a partir de junho) o Estado enviou para Concórdia uma ambulância usada, mas em ótimas condições de uso.



Segundo o secretário Sidinei, o veículo que inicialmente foi disponibilizado de forma temporária ao município, deve permanecer, mesmo depois da chegada da nova ambulância. “Estamos pleiteando a permanência desta ambulância, já que a demanda é grande e seria muito importante o município contar com três veículos”, destaca o secretário, que na manhã desta segunda-feira, 28, fez o recebimento oficial da ambulância, juntamente com o prefeito Rogério Luciano Pacheco. Juntamente com as lideranças, o motorista da ambulância, Idivan Nunes da Silva, participou do registro do ato.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)