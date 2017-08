O Juventude de Lindóia do Sul perdeu a primeira partida da fase de mata mata da Fase Oeste do Estadual de Amadores. Jogando em casa, o time de Lindóia foi derrotado por 2 a 1 para o Ouro Verde, da cidade de Descanso. Para o jogo da volta, a ser confirmado pela Liga Esportiva do Oeste Catarinense, Leoc, o Juventude precisará da vitória por dois gols de diferença para reverter a vantagem do adversário.