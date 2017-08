O abastecimento de água em Concórdia deve ficar totalmente restabelecido na noite desta segunda-feira, dia 28. A informação é da Agência Regional da Casan.

Em função do rompimento de uma adutora na área central da cidade, na rua do Comércio, na manhã do domingo dia 27, parte da cidade ficou sem água. O problema afetou Linha São Paulo, Vista Alegre, Primavera, São Cristóvão, São José, Nossa Senhora da Salete, Vila Jacob Biezus, loteamentos Frei Lency I e II e Bussolar, Bom Jesus e Posto Cem.

Conforme a Casan, o problema havia sido consertado já durante o domingo. Porém o retorno da água está sendo feito de forma gradativa. A expectativa é que o sistema esteja normalizado já na noite de hoje.