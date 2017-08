A Escola de Educação Básica Estadual, Isabel da Silva Telles, de Irani, também foi alvo de ladrões durante o fim de semana. A exemplo do prédio da Prefeitura e do Posto de Saúde do Alto Irani, o estabelecimento de ensino também foi invadido e depredado. A informação é da diretora da escola, Rosemari Zenaro de Souza.

Em entrevista à Rádio Aliança, ela diz que o prejuízo foi mais físico, já que vidraças foram quebradas e portadas arrombadas com a ação dos invasores, registrada na noite do domingo, dia 27. "Estava em casa, era perto da meia-noite, quando a Polícia Militar solicitou a minha presença na escola", conta.

Ao chegar no local, ela se deparou com armários revirados, vidros quebrados, portas que foram quebradas e o sentor do alarme foi arrancado. Rosemari deduz que alguém percebeu a movimentação e chamou a PM, sendo que a guarnição chegou no local e os invasores ainda poderiam estar no interior da escola. "Eles podem ter percebido a chegada da PM, arrombaram a porta da secretaria, subiram para o segundo piso, pularam o telhado e do telhado foram para o chão", diz.

Neste ato, eles teriam perdido um telefone celular pertencente ao posto de saúde, que pode ter sido invadido horas antes. Um notebook, que pertence à sala dos professores, foi achado no chão dentro de uma sacolinha.

Esta é a segunda vez que a escola é invadida e furtada. No mês de maio, um grupo de adolescentes entrou no local e furtou um aparelho de som, caixa de som e aproximadamente R$ 600 do caixa dos professores.