Os mais de 100 alunos da oficina de Dança de Rua da Fundação de Cultura deram um show na Concha Acústica da Praça Dogello Goss, na noite do último sábado, 26. Em apresentações de muito movimento e adrenalina, os alunos deram uma demonstração dos resultados obtidos nos primeiros sete meses de aula. Sob o comando do professor Thiago dos Santos, os jovens arrancaram aplausos da grande plateia, que prestigiou o espetáculo, montado no coração da Praça Dogello Goss.



O encerramento das apresentações surpreendeu o público. Ao encerrar a coreografia na Concha Acústica, um grupo de dançarinos se deslocou em meio a plateia, chegando até o chafariz. Lá, dentro da fonte sonora luminosa, iniciou-se nova coreografia. O bailarino, em movimentos sincronizados com a música, desenvolveu sua apresentação em meio a água e os raios luminosos do cartão postal da cidade. O objetivo foi direcionar a atenção para a bela estrutura, que revitalizada, passou a ter colorido especial, chamando atenção da população, que por tempos não a via assim.



Com a apresentação final, iniciou-se o ato de inauguração da obra de revitalização do chafariz. O prefeito Rogério Pacheco destacou a importância da pequena ação, que tem rendido muitos elogios, pois a praça está mais percebível e bonita, com a sua principal atração em plena atividade. O município investiu R$ 60,5 mil e utilizou basicamente a mão de obra dos servidores da Secretaria de Urbanismo e Obras. O investimento garantirá o funcionamento do chafariz e reduzirá drasticamente os custos com fatura de água, que chegava aos R$ 3 mil mensais, devido os inúmeros vazamentos da estrutura. A placa da revitalização foi descerrada pelo prefeito e o vice-prefeito, Edilson Massocco, que estavam acompanhados das esposas.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)