No próximo sábado e domingo (dias 02 e 03 de Setembro), será realizado no ginásio da Ser Sadia o 3º Campeonato Regional de Futsal de Base Masculino e Feminino, até o momento já são 40 equipes confirmadas para a competição, com inscrições gratuitas e limitadas, sendo realizada pela Fundação Municipal de Esportes, Prefeitura de Concórdia, ACOFF (Associação Concordiense de Futsal Feminino) e ACF.

No sábado (02) a partir das 8h serão disputadas as categorias Femininas (Sub-11, Sub-13, Sub-15), além do Sub-9 Masculino, já no domingo serão disputadas as demais categorias masculinas (Sub-7, Sub-11, Sub-13 e Sub-15).

Para dar mais oportunidades às crianças e jovens das escolinhas da região, no naipe masculino não serão permitidos atletas que disputam competições da Federação Catarinense ou na Liga Catarinense de Futsal, sendo esta competição destinada exclusivamente para equipes de iniciação e escolinhas das FME, DME e CME dos municípios da região.

"Esta será a 3ª edição da competição e estamos confiantes que será um grande evento, pois estaremos propiciando a muitas crianças e jovens o prazer de se divertir e competir, podendo utilizar os ensinamentos repassados nos treinos para a competição, além de propiciar a muitas famílias uma forma de lazer assistindo os atletas", declarou Ana Paula Deitos, responsável pelas Escolinhas da FMEC e representante dos organizadores da competição.

As inscrições seguem até o dia 31/08 e podem ser feitas através do fone 3444 4489 com Ana ou Emiliano.

Todas as categorias terão premiação com Troféu e medalha para o campeão, e medalhas para os segundos e terceiros colocados.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)