Fato foi registrado na noite do domingo, dia 27.

A Polícia Militar de Seara recuperou na noite deste domingo, 27, um televisor que havia sido furtado horas antes no bairro das Nações, em Seara.



A ocorrência de furto foi atendida por volta das 20h e menos de uma hora depois a guarnição de serviço abordou no bairro Monte Castello, uma caminhonete de cor prata, placas IKN 7015, de Erechim, Rio Grande do Sul, que teria vindo realizar a compra do televisor.



Os ocupantes do veículo foram identificados como V.S, 44 anos, T.S.M, 42 anos, C.M.D.S, 21 anos e F.Y.R, 13 anos. Durante a busca veicular o objeto furtado foi localizado e V.S, confirmou que comprou o televisor de 42 polegadas por R$ 150,00.



Ele também apontou os supostos autores do furto que foram identificados como: M.C.E, 20 anos, que possui uma extensa ficha policial com 75 boletins de ocorrência, 08 autos de apuração de ato infracional e prisões em flagrante e I.M, 39 anos, com 23 boletins de ocorrência policial.



O televisor recuperado pela PM de Seara foi entregue na Delegacia de Polícia Civil e devolvido ao proprietário. As pessoas envolvidas na compra do televisor irão responder pelo crime de receptação. A Polícia Civil irá investigar o caso.

(Fonte: Iluza Carraro/PM de Seara)