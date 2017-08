Monza de Concórdia tem placa clonada à mão no PR

São frequentes os registros policiais e notícias que envolvem apreensões de carros com placas clonadas. Entretanto, nada é semelhante e tão perspicaz como um caso registrado na cidade de Palmas, que fica a 137 quilômetros de União da Vitória.

A equipe da 2ª Companhia da Polícia Militar de Palmas registrou o que pode ser chamada de grosseira tentativa de adulteração de sinal identificador de veículo. A ousadia foi flagrada durante patrulhamento no centro da cidade, de um veículo GM/Monza, ano 86, de cor cinza.

O carro que possuía as placas originais da cidade de Concórdia/SC, estava com o letreiro e números da placa – CFM 0717 – escritos à mão (veja a foto) com a utilização de espécie de pincel atômico, onde trazia a identificação da cidade de Criciúma/SC.

Diante dos fatos de tentativa de clonagem da placa, o condutor do veículo foi conduzido para a Delegacia de Polícia da cidade de Palmas. O carro também acabou sendo recolhido para o pátio da Polícia Militar.

(Portal Canal 4 TV)