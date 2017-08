A Secretaria de Saúde e Assistência Social de Xavantina está trabalhando com o 6º Grupo de Tabagismo, com o objetivo de auxiliar pessoas com vontade de parar de fumar. As atividades deste grupo iniciaram no dia 22 deste mês e conta com 12 inscritos.

Nas primeiras semanas são realizados quatro encontros semanais e depois eles são quinzenais. Uma assistente social, um enfermeiro e uma farmacêutica atuam. “Repassamos inúmeras informações aos participantes. Mostramos os malefícios do cigarro, os problemas causados à saúde, e orientamos para que possam largar o vício”, explica a assistente social Gicelle Parisotto. “É possível parar, mas é preciso força de vontade e a orientação e acompanhamento necessário. Nos encontros também recebemos pessoas que conseguiram parar de fumar, para trocar experiências e incentivar os inscritos”, destaca ela.

Gicelle também conta que o programa de controle de tabagismo já é realizado há alguns anos em Xavantina e que os números mostram resultados positivos. “Temos bons índices de pessoas que largaram o cigarro nos grupos de controle, sempre acima da média prevista pelo Ministério as Saúde”, registra ela.

O tratamento, com as orientações e medicamentos, é oferecido sem custos.