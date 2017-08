A Secretaria de Agricultura de Lindóia do Sul fez o repasse de máquinas e equipamentos a quatro associações. De acordo com as informações da Prefeitura, o valor investido nas máquinas e implementos é de quase R$ 100 mil.

A Associação de XV de Novembro recebeu uma colhedora de forragem e uma carreta basculante para trator, totalizando aproximadamente R$ 27 mil. Para a Associação de Lajeado Acídio foi repassada uma carreta basculante no valor de quase R$ 12 mil. Sanga Castelhano recebeu um distribuidor de adubo líquido e uma carreta basculante no valor aproximado R$ de 28 mil. Lajeado dos Pinheiros e Maria Gunther foram contempladas com um distribuidor de adubo líquido cada associação com custo de quase R$ 16 mil cada.

O secretário de Agricultura, Ítalo Zanelatto destaca que o repasse de máquinas às associações rurais é fundamental para facilitar o trabalho e aumentar a produção agrícola, uma das principais atividades econômicas do município.