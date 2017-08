Na última quarta-feira, dia 23, a Polícia Militar de Concórdia prendeu um rapaz de 25 anos, que estava foragido da penitenciária de Chapecó. Ele foi detido no Bairro Natureza, após uma denúncia anônima, de uma pessoa que estranhou a presença do rapaz no local.

O tenente coronel Sérgio Vargas destaca que esta e outras prisões foram efetuadas graças às informações da comunidade. “Essa colaboração das pessoas é muito importante, pois hoje não se faz mais segurança pública sozinho, os tempos mudaram e a gente precisa do apoio da comunidade. A denúncia é uma ferramenta e que dá resultado, a exemplo desta prisão do rapaz foragido”, relata.

O coronel também relata que as pessoas não precisam se identificar. “Temos dois canais de comunicação, para que as pessoas possam repassar informações à Polícia. O primeiro é o 190, onde o denunciante liga, dá a informação e diz ao policial que não quer ser identificado. Já a segunda opção é o 0800 48 1717. A ligação cai em Florianópolis e aí o comunicante grava a denúncia, sem se identificar. Aí a central encaminha as informações para a Corporação”, explica Vargas.