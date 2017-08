Fato foi registrado na manhã do domingo, dia 27.

Um acidente de trâsnito foi registrado por volta das 08h50 desta manhã de domingo (27). Trata-se de uma saída de pista, envolvendo um GM/Astra de Campo Erê (MCW-2583). O fato foi registrato próximo a ponte do Rio Ariranha, na SC-283, em Arvoredo.





A motorista Valéria Flores, 26 anos, foi conduzida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital São Roque de Seara. Outras quatro pessoas estavam no veículo, mas não se feriram.





Conforme o relato de uma das caroneiras, todos os ocupantes desceram do carro, em um acostamento. A motorista, quando foi sair do veículo se confundiu, e acabou acelerando o carro e não teve controle da direção. O carro passou entre duas árvores e caiu no barranco, próximo a um campo de futebol.





No local, Valéria Flores, teve convulsão, mas chagou estável ao hospital, onde recebeu atendimentos e foi liberada após estabilização do quadro de saúde.

(Fonte: Belos FM)