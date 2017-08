Na sexta-feira, dia 1º de setembro, a ex-presidente Dilma Rousseff irá ministrar a aula de Partidos Políticos e a Esquerda Brasileira” na segunda aula da Pós-Graduação A Esquerda no Século XXI.

O encontro vai acontecer no Complexo de Eventos Tabajara e terá início às 19 horas. Os ingressos que estavam sendo vendidos a R$10,00 já estão esgotados. A aula será ministrada pela ex-presidente e o sindicalista e ex-Governador do estado do Rio Grande do Sul Olívio Dutra.

A Pós-Graduação teve início no último dia 4, com o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, que ministrou a palestra sobre “a necessidade de ouvir as críticas à esquerda, mas sem esquecer o compromisso com o sonho”.

As próximas aulas ainda receberão a deputada federal pelo estado de Minas Gerais Margarida Salomão, o ex-ministro da Defesa Celso Amorim (à confirmar), a deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro Jandira Feghali, o deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro Jean Wyllys e também o teólogo Leonardo Boff.

As datas dessas aulas ainda serão confirmadas.

(Fonte: Rádio Chapecó)