Acidente foi na tarde do domingo, dia 27, na BR 282 em Xanxerê.

A queda de um veículo em uma ribanceira de aproximadamente 20 metros de altura provocou a morte de duas pessoas e deixou outra em estado grave no final da tarde deste domingo, dia 27, na BR-282 em Xanxerê.





Um Fiat Linea, com placas do município, despencou de um trecho próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), caindo em uma pedreira nas margens da rodovia.





O Corpo de Bombeiros de Xanxerê informou que duas pessoas já não apresentavam mais sinais vitais no momento em que a guarnição chegou ao local. As vítimas foram o casal Ivanir Maria Ferraz, de 45 anos, e Ivonir Francisco Marafon, de 47.





A filha deles, uma jovem de 21 anos, foi socorrida com ferimentos graves e encaminhada ao Hospital Regional São Paulo de Xanxerê.





O veículo saiu da pista em um trecho da rodovia onde não há defensa metálica, fazendo com que o carro despencasse na ribanceira. As causas do acidente ainda deverão ser apuradas pela PRF. Os corpos das vítimas foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

