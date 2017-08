O motorista de um Gol ficou gravemente ferido após se envolver em uma colisão frontal na noite deste domingo, dia 27, na BR-282 em Ponte Serrada. A vítima foi resgatada inconsciente do automóvel, com placas do município. A batida foi contra um caminhão Ford Cargo, com placas de Capinzal.





Populares que passavam pelo local ajudaram a retirar o motorista Ivanir Gomes, de 54 anos, das ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros também estiveram na ocorrência, além de uma guarnição da Polícia Militar auxiliando o trânsito, que precisou ser desviado por uma via paralela à rodovia.





De acordo com os bombeiros, o condutor estava inconsciente no momento do resgate. Ele foi encaminhado em estado grave para atendimento médico no Hospital Regional São Paulo de Xanxerê. Já o motorista do caminhão não sofreu ferimentos.





O acidente ocorreu no perímetro urbano de Ponte Serrada, a cerca de 500 metros do trevo principal, no momento em que o Gol seguia sentido a Irani. Os dois veículos bateram de frente. Com a violência do impacto, o carro de passeio ficou com a parte frontal irreconhecível.

