Estimativa do governo federal é injetar R$ 16 bilhões na economia / Foto: Divulgação Internet

Novas regras para liberação do PIS/Pasep aos idosos

A idade de liberação do PIS/Pasep para os idosos foi reduzida. Na semana passada o governo federal publicou uma medida provisória avalizando essa mudança. Os saldos das contas poderão ser liberados para as mulheres, a partir dos 62, e aos homens a partir dos 65 anos. Antes, a liberação o dinheiro era permitida somente a partir dos 70 anos.

A contribuição das empresas e do serviço público para o PIS/PASEP deixou de existir em 1988. Apesar disso, quase 8 milhões de brasileiros ainda não retiram o valor. Desta forma, o governo federal espera acelerar a recuperação econômica, com a liberação de aproximadamente R$ 16 bilhões.

O cronograma para saque começa em outubro e vai ate março do ano que vem. Em setembro as agencias bancárias vão divulgar o calendário.

Quem tem direito a esse dinheiro

Quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 até outubro de 1988 e ainda não sacou o saldo na conta, tem direito a esses valores. Para saber se ainda tem o saldos, os trabalhadores da iniciativa privada devem procurar uma agência da Caixa, e os servidores públicos do Banco do Brasil.