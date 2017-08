Com 54 votos contra, um nulo e 45 a favor, a proposta de reajuste salarial da empresa Elebat foi reprovada pelos trabalhadores. A votação secreta foi realizada no portão de acesso da empresa na noite de ontem e das 13h às 14h de hoje (25/08).

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Concórdia e Região (SINTRIAL), Jair Baller, a proposta de reajuste parcelada e a falta de avanço no valor dos créditos no cartão foram os fatores que, em conversas com trabalhadores, contribuíram para a reprovação da proposta.

A partir da próxima semana o SINTRIAL tem expectativa de estar contatando com os representantes da empresa visando uma nova reunião para buscar avanços na negociação salarial.

Confira a proposta que foi reprovada:

Reajuste: 4% sendo. Esse mesmo índice se aplica ao Piso de Contratação e de Efetivação;

Quinquênio: 4 benefícios de 3% limitado ao teto de R$ 1.802,50 a partir de maio e R$ 1.820,00 a partir de janeiro/2018;

Créditos no cartão: 12 créditos no valor de R$ 160,00 (R$ 150,00 da empresa e R$ 10,00 do empregado).

(Fonte: Andrieli Trindade/Ascom/Sintrial).