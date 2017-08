A vitória do Joaçaba sobre o Guarapuava ajudou a Associação Concordiense de Futsal a se manter na penúltima colocação na classificação geral da primeira fase, mas dentro da zona de classificação para a próxima etapa da Liga Nacional.

No fim de semana, os joaçabenses venceram fora de casa por 5 a 3. Com o resultado, o Guarapuava permanece na lanterna com sete pontos, dois a menos que a ACF.

Nas próximas partidas a ACF terá pela frente o Jaraguá, em casa, e o Tubarão, fora. Já o Guarapuava vai a Sorocaba enfrentar o time do Falcão.