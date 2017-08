Domingo de muitas competições e resultados positivos para a Associação Concordiense de Ciclismo, que foi representada por atletas em três eventos diferentes nos três estados do Sul do Brasil.



Um quarteto representou Concórdia no seletivo Desafio Mountain Bike 12 horas em União da Vitória – PR, os atletas precisaram se revezar entre a meia-noite de sábado e o meio-dia de domingo para percorrer o maior número de voltas em um circuito técnico de 6,2km. Mesmo com problemas técnicos em uma das bicicletas, que custou muito tempo ao grupo, os atletas conquistaram a quinta colocação entre os 19 quartetos inscritos.



Seis atletas da ACC participaram do Rachão MTB em Getúlio Vargas RS, obtendo resultados expressivos com destaque a vitória geral na categoria feminina conquistada por Caroline Ebertz.



O Desafio Centenário fez parte das comemorações dos 100 anos do município de Chapecó, com a proposta de pedalar 100km e contou com a presença de quatro atletas ACC. Todos os atletas foram ao pódio. Ana Paula Heckenblaikner e Ian Maran foram os campeões gerais feminino e masculino respectivamente no percurso de 50km. O único atleta concordiense inscrito na categoria 100km foi Júlio Gomes Filho, que conquistou a quarta colocação geral.



Confira os resultados completos dos atletas ACC:

Rachão MTB - Getúlio Vargas RS

Categoria Feminina Livre:

Campeã Geral – Caroline Ebertz

Categoria Geral Masculino:

2° Richard Colling

4° Fabiano José Vivan

6° Sandro Araldi

Categoria Masculino Sub 40

8° Lugar Geral – Marcelo Silva da Rosa

Categoria Masculino Over 40

2° Lugar – Emerson Bays

Desafio Centenário – Chapecó SC

Categoria Feminina 50km

Campeã Geral – Ana Paula Heckenblaikner



Categoria Masculino Sub-30 50km

Campeão Geral – Ian Maran

Categoria Masculino Master A 50km

3° Lugar – Felipe Gavazzoni

Categoria Masculina Master A 100km

4° Lugar – Júlio Gomes Filho

Mountain Bike 12 Horas – União da Vitória PR

5° Lugar Quarteto: Cristian de Melo, Cristiano Mazzutti, Luis Giordani e Volmei Pommerenke