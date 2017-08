A organização da copa Scherer 4x4 – Carbon Free Jeep Raid está a todo vapor. As provas estão passando por sete municípios do meio oeste catarinense, levando aventura e emoção.



Diferente da maioria das provas de automobilismo onde o vencedor é quem chega primeiro, na Copa Scherer 4x4 o que conta é a regularidade. Vence a dupla que melhor conseguir manter a média imposta pela organização. Por isso, a prova exige muita técnica e habilidade do navegador e do piloto.



As provas da Copa Scherer já passaram por Joaçaba, Capinzal, Videira e Luzerna. Tangará, Concórdia e Piratuba são os próximos municípios a receber pilotos, navegadores e amantes do esporte. Todas as provas são abertas ao público em geral. Acompanhe o calendário:



9ª e 10ª Etapas – 09 de setembro – Tangará

11ª e 12ª Etapas – 28 de outubro - Concórdia

13ª e 14ª Etapas – 18 de Novembro – Piratuba



Copa Scherer 4x4 Carbon Free



O termo Carbon Free está ligado ao compromisso ambiental dos competidores e patrocinadores. Todo o carbono emitido pelos veículos é neutralizado por meio do plantio de árvores nativas, sendo que a cada 100 km percorridos por veículo, uma árvore é plantada.