Ninguém foi encontrado no interior do carro, que saiu da pista e desceu barranco entre Concórdia e Alto Bela Vista.

Aparentemente, apenas danos materiais foram registrados em uma saída de pista registrada no começo da noite deste domingo, dia 27, na SC 390, próximo da ponte de rancho grande, entre Concórdia e Alto Bela Vista.

A guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada e foi até o local, com a informaçãode que uma veículo teria saído da pista, descido um barranco e os ocupantes desse carro teriam pegado carona em outro veículo e se dirigido em direção a Concórdia. No local, ninguém estava no carro. Não há informação sobre as vítimas.

Envolveu uma F250, placas de Concórdia. O motorista teria se perdido em uma curva e descido o barranco.

(Com informações do repórter Cristiano Mortari)