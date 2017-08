Um homem de 36 anos ficou ferido em uma colisão entre carro e carreta na BR 153, na altura da comunidade de Caroveira. O fato foi registrado por volta das 12h15 e foi atendido pelos bombeiros voluntários de Concórdia e Irani e apoio da Polícia Rodoviária Federal, de Concórdia.



O choque foi entre uma Montana, placas de Irani, e um a carreta Volvo, placas de Panambi-RS.



O motorista do utilitário, identificado pelas iniciais E.B foi atendido com ferimentos leves, dores nas costas e um corte na cabeça. Foi necessário usar o equipamento desencarcerador para retirar a vítima do veículo.

Conforme informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, a vítima estaria se dirigindo para casa, há cerca de 500 metros do local do acidente.

(Com informações da repórter Analu Slongo)