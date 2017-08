ACF fica no empate sem gols com o Mafra

Neste sábado (26) a equipe da ACF conquistou mais um importante ponto pela divisão especial do Catarinense, em uma partida muito equilibrada com grandes chances para ambos os lados o placar não saiu do 0 a 0 no ginásio Wilson Buch em Mafra.



Como já esperado, o confronto foi de grande intensidade e ambas equipes tiveram grandes chances de gol, mas os goleiros João Neto e Dudu impediram que o placar fosse alterado. Tanto na primeira etapa como na segunda a postura foi parecida, buscando surpreender os adversário através de contra-ataques, que quando concretizados levavam perigo mas eram evitados pelo setor defensivo ou finalizados para fora da meta. A equipe concordiense acertou em duas oportunidades a trave, a primeira com Douglinhas e a segunda com Pesk sendo finalizadas de fora da área.



Com o resultado a ACF chega aos 27 pontos e se mantém na vice-liderança da Catarinense, estando somente 2 pontos atrás do líder Jaraguá. O próximo compromisso concordiense pela competição será no dia 05 de setembro quando enfrentará a equipe de Joinville às 20h15min no Centro de Eventos.



(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)