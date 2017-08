Sistema que fica no centro foi danificado na manhã de domingo

Um grande vazamento de água aconteceu na manhã deste domingo, dia 27, no centro de Concórdia. Uma adutora da Casan, que fica na esquina entre as Ruas do Comércio e Getúlio Vargas, foi rompida. Funcionários da Casan adiantaram que o município pode ficar sem abastecimento por até dois dias.

Conforme as informações apuradas no local, uma empresa que fazia a instalação de fibra óptica teria danificado o sistema de água.

A força da água acabou danificando o asfalto e levou bastante terra pela rua. Comerciantes que têm estabelecimentos no local acompanham o conserto da adutora. Equipes da Casan e da Prefeitura trabalham para solucionar o problema.