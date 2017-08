Um acidente deixou uma jovem de 18 anos levemente ferida na SC-283 em Concórdia na noite deste sabado, dia 26. A colisão envolveu uma moto é um carro no trevo de acesso ao Bairro da Gruta. O condutor do carro não parou para prestar socorro.

De acordo com as informações apuradas no local, a moto seguia em direção ao Bairro Santa Cruz é o veículo teria cortado a frente da jovem ao tentar acessar a entrada da Gruta.

A condutora da moto foi atendida pelos Bombeiros Voluntários e não precisou ser conduzida ao Hospital.

Ela contou que o motorista do carro até manobrou próximo ao acidente, mas não parou.

A Polícia Rodoviária Estadual fez o levantamento de informações no local.

(Com informações do repórter Cristiano Mortari)