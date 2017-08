O Concórdia Atlético Clube empilhou mais uma vitória neste returno da série B do Campeonato Catarinense. Na tarde deste sábado, dia 26, o Galo do Oeste venceu o Guarani, em Palhoça, pelo placar de 2 a 1.

A Vitória mantém o Galo do Oeste com 100% de aproveitamento neste returno. O time do técnico Mauro Ovelha lidera o returno com 12 pontos. Na classificação geral, está com 24.

Os gols da partida foram marcados por Marcos Paulo para o CAC, um em cada tempo. Renan Castro fez para o Bugre.

Na próxima quarta-feira, dia 30, às 20h, o Concórdia receberá o Marcílio Dias, no Estádio Domingos Machado de Lima.