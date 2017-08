Com a vitória de 3 a 2 sobre o Paysandu na noite desta sexta-feira, no Beira-Rio, o Internacional chegou aos 42 pontos e isolou-se no topo da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B após 22 rodadas. Leandro Damião (2) e Klaus marcaram os gols da sexta vitória consecutiva do time de Guto Ferreira neste que também foi o 'Jogo da Acessibilidade'.

O próximo confronto é contra o Atlético-MG, pelas quartas de final da Copa da Primeira Liga, quarta-feira (30/8), às 19h30, no Beira-Rio. Ingressos estão à venda a partir deste sábado [clique aqui]. Pelo Brasileirão, o Colorado volta a atuar somente no dia 9 de setembro, contra o Juventude, em Caxias do Sul.

(Fonte: Internacional)