Após a eliminação na Copa do Brasil, na última quarta-feira, o plantel gremista se reapresentou na manhã de hoje, no CT Luiz Carvalho. O objetivo é lamber as feridas e focar as atenções nas competições que restam pela frente: Libertadores, Brasileiro e Primeira Liga. Aliás, será pela Primeira Liga, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, o próximo compromisso do Tricolor. O jogo deste final de semana, contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro, foi transferido para o dia 02/09.



Os jogadores que começaram o jogo contra o Cruzeiro trabalharam fisicamente na academia. Kannemann, Michel, Ramiro, Pedro Rocha e Cortez ainda correram em volta do gramado.



Os reservas fizeram uma movimentação em campo reduzido. A boa notícia foi a participação de Thyere, que voltou a treinar com bola após retornar de lesão no tornozelo. Douglas e Jael também estiveram presentes.



O zagueiro Bressan, de boa atuação no Mineirão, concedeu entrevista coletiva e projetou sua sequência como titular no lugar de Geromel, que se recupera de lesão.

(Fonte: Grêmio)