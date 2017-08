Acidente com morte na BR 153 no RS

O condutor da moto, Geraldo Manoel Spicoz de 36 anos, que ficou gravemente ferido no acidente desta tarde, não resistiu aos ferimentos e faleceu no final da tarde no Hospital Santa Teresinha. O condutor da motocicleta que saiu do bairro Estevão Carrarro pela rua São Vicente de Paulo foi atingido por um automóvel Fox de Erechim, ao entrar na marginal da BR 153. O acidente aconteceu por volta de 15h deste sábado(26).

(Fonte: AU Online)