O time de Linha Kaiser garantiu uma das vagas para a final da Série “B” do Campeonato Interiorano, Taça Rádio Aliança, de Futebol de Campo de Concórdia. A equipe carimbou a passagem para a disputa do título no sábado, dia 26, em casa, ao vencer o Presidente Kennedy por 02 a 0. A partida foi transmitida pela 750 AM.

Linha Kaiser tinha a vantagem, pois venceu o primeiro confronto da semifinal por 04 a 02 fora de casa. O Kennedy precisava fazer dois gols de vantagem para, pelo menos, levar a disputa para os pênaltis.

O primeiro tempo foi marcado pelo grande número de faltas cometidas pelas duas equipes e ninguém balançou a rede. Já na segunda etapa, com a proposta de reverter a vantagem, Presidente Kennedy foi pra cima e criou inúmeras chances, porém, não conseguiu converter em gols. Além de duas bolas na trave, o goleiro Maurício também segurou o ataque dos visitantes.

O goleiro Vandinho, do Kennedi, também trabalhou bastante fazendo importantes defesas, mas não conseguiu segurar o gol de Eliézer, aos 43 minutos. Depois de cobrança de escanteio e bate e rebate na área, ele bateu e marcou. Já nos acréscimos do árbitro, aos 53 minutos, uma jogada de contra ataque decretou a vitória e a classificação de Linha Kaiser. Gustavo saiu em velocidade e fez um lançamento em direção à área, Marquinhos bateu, mas o goleiro Vandinho defendeu. Na sobra Jeisson rolou para o fundo da rede.

Agora Linha Kaiser enfrenta o time de Linha Guarani. O título será definido em duas partidas, o primeiro em Linha Kaiser e o segundo em Guarani. As datas dos confrontos ainda não foram anunciadas.