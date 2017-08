Mais um acidente entre carro e moto aconteceu em Concórdia. Desta vez foi na Rua Senador Attilio Fontana, próximo a lombada eletrônica. No sábado, dia 26, pela manhã. O condutor da moto, de 39 anos, teve ferimentos leves e foi atendido pelos Bombeiros Voluntários. Ele foi conduzido ao Pronto Socorro.

De acordo com as informações o carro, um Gol, placas de Concórdia, subia, sentido Bairro dos Estados e a moto, também com placa do município, descia.

A Polícia Militar também esteve no local para orientar o trânsito, que ficou em meia pista, e para levantar informações sobre as causas do acidente.