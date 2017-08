O Concórdia Atlético Clube tenta manter os 100% de aproveitamento na série B do Campeonato Catarinense. O Galo do Oeste encara o Guarani, em Palhoça, a partir das 15h30. O duelo é válido pela quarta rodada do returno.

O Galo do Oeste lidera esta metade da competição, com nove pontos e uma sequência de seis vitórias consecutivas que vem desde o fim do primeiro turno. Na geral, o time do técnico Mauro Ovelha está na quarta colocação, com 22 pontos.

Já o Guarani venceu o Jaraguá em casa, por 2 a 0. Está na quarta colocação, com seis pontos. Na geral é o terceiro colocado, com 23 pontos.

A arbitragem será de Cinésio Mendes Jr, auxiliado por Bruno Muller e Diogo Berndt.