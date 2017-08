Mais de 100 bailarinos estarão envolvidos na apresentação, que ocorre no jardim da prefeitura, com sequência na Praça.

Pouco mais de 100 bailarinos da Oficina Artística de Dança de Rua da Fundação Municipal de Cultura farão um espetáculo nos jardins da Prefeitura de Concórdia, na noite deste sábado, 26 de agosto, a partir das 20h. O Espetáculo “Extremos”, inspirado e concebido entre professor e alunos durante os primeiros meses de 2017, fará uma viagem entre os maiores extremos na vida do ser humano: expectativa e realidade, homens e mulheres, humanos e animais. O espetáculo, que terá continuidade na Praça Dogello Goss, com uma apresentação no chafariz, proporcionará também o ato de inauguração da revitalização da fonte sonora luminosa.



No Espetáculo Extremos cada participante será protagonista de cada coreografia, em rodas de conversa e bate papos, descobrindo os extremos do cotidiano de cada um. E baseados nestas ideias, promoverão um espetáculo que faz pensar e instigar, tanto bailarinos, quanto plateia, a compreender tais manifestações. Desta vez, os mais de cem bailarinos participantes saem do teatro tradicional: o show, diferente dos anos anteriores, irá acontecer no jardim da prefeitura e será recheado de grandes e emocionantes surpresas. “Extremos” é coordenado pelo professor Tiago dos Santos, que convida toda a comunidade a participar da apresentação, que será gratuita.



Inauguração



O principal cartão postal de Concórdia voltou a ser visto e ouvido em julho deste ano. O Chafariz da Praça Dogello Goss, que sofria com vazamentos e a falta de manutenção da parte elétrica e comando, passou por uma revitalização, iniciada em abril deste ano, sendo concluída em julho. Focada na redução de custos, a Administração Municipal buscou alternativas para realizar um serviço barato e eficiente. A mão de obra dos servidores da Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras foi fundamental para baratear a revitalização, que depois de pronta, além de oferecer colorido especial ao cartão postal, também reduzirá drasticamente os custos com a fatura de água, que passava dos R$ 3 mil mensais antes da reforma, inviabilizando o funcionamento diário do Chafariz. O investimento foi de aproximadamente R$ 60,5 mil.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)