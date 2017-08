Com um debate voltado ao bem-estar da pessoa idosa, o município de Itá sediou o III Seminário Estadual sobre Envelhecimento Ativo. O evento, que iniciou ontem e se encerrou nesta sexta-feira (25) contou com palestras, apresentações, mesa-redonda e trocas de experiências.



O objetivo do Seminário foi de aprofundar o conhecimento sobre o processo de envelhecimento, discutir o funcionamento das Instituições de Longa Permanência – ILPIs e Centros Dias; possibilitar a troca de experiência entre os municípios e demais entidades em relação ao atendimento da pessoa idosa e compartilhar iniciativas pró-envelhecimento ativo. Cerca de 200 pessoas participaram do evento.



Na solenidade de abertura estiveram à mesa de honra a prefeita de Vargem e presidente da EGEM, Milena Andersen Lopes; a assistente social da AMAUC - Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense, representando o Colegiado Estadual de Assistência Social, Neusa Pucci; secretário executivo da AMAUC e presidente do Colegiado de Secretários Executivos das Associações de Municípios, Roberto Kurtz Pereira; presidente do Conselho do idoso de Itá, Tania Maria Valmorbida; a deputada estadual e presidente do Fórum; Dirce Heiderscheidt, presidente do Conselho Estadual do Idoso, Marilia Celina Fragoso; representante da Unoesc, Diego Beal e secretário de assistência social de Itá, Adriano Stadtlober.



O Palestrante Diego Miguel, que falou sobre “Velhice: uma construção sociocultural: protagonismo, empoderamento e autonomia”, destaca a importância do evento. “É uma iniciativa muito importante, principalmente para a formação dos profissionais que atuam nessa área. É preciso desconstruir alguns mitos da velhice e criar meios para encorajá-los a ter participação ativa”, pontua ele.



A programação contou ainda com temas como “Os Novos Tempos da Velhice”, “Análise Crítica das Políticas de Direitos da Pessoa Idosa”; Violência contra a Pessoa Idosa e Direitos da Pessoa Idosa, entre outros.



O evento é promovido pela Federação Catarinense de Municípios – FECAM e reuniu servidores públicos e autoridades políticas municipais, estaduais e federais.

(Fonte: Ascom/Fecam)