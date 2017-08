A Rádio Aliança transmite a partida entre Associação Concordiense de Futsal e Mafra, pela Divisão Especial do Campeonato Catarinense. A partida acontece na noite deste sábado, dia 26, em Mafra, no Norte do Estado. A bola rola às 20h30. A transmissão será em cadeia com a rádio Nova Era, de Mafra.