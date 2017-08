Jogo é válido pela Divisão Especial do Campeonato Catarinense.

Neste sábado (26) a ACF terá mais um grande duelo pela divisão especial do Catarinense, a equipe viaja até a cidade de Mafra para enfrentar a equipe da casa no ginásio Wilson Buch a partir das 20h30min.

Após a goleada contra a equipe de Tubarão na quarta-feira (23), o técnico Morruga treinou a equipe nesta sexta-feira (25) preparando a equipe para enfrentar a equipe do norte do estado e buscar pontos também neste confronto. Na primeira partida das equipes pela competição, em jogo realizado na Ser Sadia, o placar foi de 1 a 0 para Concórdia, no dia 05 de agosto.

(Foto: Ricardo Artifon/ACF)