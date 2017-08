A tarde desta quinta-feira (24), representou um marco importante na relação entre a Chapecoense e duas associações que representam alguns dos familiares das vítimas do acidente aéreo de novembro de 2016. Na Sede Administrativa do clube, integrantes da Associação Brasileira das Vítimas do Acidente com a Chapecoense (ABRAVIC) e da Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do Voo da Chapecoense (AFAV-C) se reuniram com representantes da Associação Chapecoense de Futebol a fim de unir forças em buscas de soluções de curto, médio e longo prazo, pensando no melhor para todos os envolvidos.

Durante a reunião, tanto a AFAV-C quanto a ABRAVIC apresentaram projetos e ações - algumas que já estão sendo colocadas em prática visando dar amparo e suporte aos familiares. Entendendo que as causas são comuns às associações e a Chapecoense, optou-se pelo trabalho conjunto.

(Fonte: Chapecoense)